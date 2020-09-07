{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

Баскетболист Макколлум перешел из УНИКСа в "Химки"

Контракт с 32-летним защитником рассчитан на один сезон

ТАСС, 7 сентября. Американский баскетболист Эррик Макколлум перешел в подмосковный клуб "Химки". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 32-летним защитником рассчитан на один сезон.

До этого Макколлум представлял казанский УНИКС. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 19,5 очка (третий показатель лиги), совершал 2,9 подбора и отдавал 3,6 передач.

Также Макколлум выступал за израильские "Элитцур" и "Хапоэль" (Кфар-Саба), греческие "Аполлон", "Паниониос", китайские "Чжэцзян Голден Буллс", "Бэйцзин Флай Дрэгонс" и турецкие "Галатасарай" и "Анадолу Эфес". В составе УНИКСа он играл с 2018 года.

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября.

Футбол в Англии
Футболисты "Манчестер Сити" Марез и Лапорт заразились коронавирусом
Игроки переносят заболевание бессимптомно и находятся на самоизоляции
Читать полностью