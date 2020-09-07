Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с соотечественником

ТАСС, 7 сентября. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности провести поединок против соотечественника, если руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выдвинет подобные условия. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

В UFC с 2012 года боец не провел ни одного поединка против россиянина.

"Готов драться с соотечественником. Конечно, не хочется, но если UFC решит выдвинуть на бой против меня россиянина, то придется", - сказал Нурмагомедов.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Следующий поединок он проведет 24 октября в Абу-Даби за титул чемпиона UFC в легком весе против американца Джастина Гэтжи.