"Спартак" заменит "Зарю" в Высшей лиге чемпионата России по мини-футболу

ТАСС, 7 сентября. Московский "Спартак" заменит якутскую "Зарю" в Западной конференции первенства Высшей лиги России по мини-футболу в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

"Заря" не сможет принять участие в турнире из-за ограничений в регионе, вызванных пандемией коронавируса. "Спартак" на старте прошлого сезона Высшей лиги снялся с чемпионата, состав первой команды был расформирован, при этом академия клуба продолжила работу в штатном режиме.

Высшая лига является вторым по силе дивизионом чемпионата России по мини-футболу, сильнейшие клубы выступают в Суперлиге. На данный момент 10 из 14 клубов Западной конференции провели матчи первого тура, игры второго тура запланированы на 19 сентября.

"Спартак" был создан в 1992 году, с 1993 по 2007 год клуб выступал в элитном дивизионе чемпионата России. В 2007 году из-за финансовых проблем клуб перешел в Высшую лигу и стал победителем сезона-2007/08, но в 2008 году не смог продолжить существование из-за отказа в финансировании. В 2013 году клуб был возрожден и занял первое место в Высшей лиге сезона-2013/14, завоевав путевку в Суперлигу, но вновь отказался от выступления в ней спустя год из-за финансовых проблем, в 2016 и 2017 годах клуб стал бронзовым призером Высшей лиги.

"Спартак" является чемпионом России 2001 года, а также двукратным серебряным (1995, 2000) и бронзовым призером (1999, 2002) чемпионата России. В 1994 и 2002 годах команда выиграла Кубок России.