Шубенков надеется, что World Athletics не будет тянуть до последнего с выдачей допусков

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков очень надеется, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не будет тянуть до 30 сентября с решением вопроса о выдаче российским спортсменам нейтральных статусов. Об этом Шубенков сообщил журналистам.

Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics легкоатлеты страны могут выступать на зарубежных соревнованиях только в нейтральном статусе. В настоящее время таким статусом не обладает ни один спортсмен.

"Ситуацию с отсутствием допуска на международные старты я немного отпустил после того, как у меня начались соревнования. Действительно, ВФЛА сделала все, что от них требовалось. Теперь ждем действий от другой стороны, которая также определила крайние сроки для себя. Но я очень надеюсь, что до последнего дня они тянуть не будут", - сказал Шубенков.

"Но, с другой стороны, им ничего не мешает это сделать. Все может быть", - добавил спортсмен.

Комиссия по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 31 августа отправила в Международную федерацию легкой атлетики обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.