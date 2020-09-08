Швейцарский суд отклонил апелляцию легкоатлетки Семени в споре с World Athletics

ТАСС, 8 сентября. Федеральный суд Швейцарии не удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки в беге на 800 м Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне World Athletics) по спору о допуске спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Тестостерон - основной фактор, который определяет уровни спортивных достижений в легкой атлетике у разных полов. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), женщины с вариантом гена "46 XY DSD" обладают сопоставимым с мужчинами уровнем тестостерона, что дает им преимущество при соревновании. Таким образом, решение CAS не может быть оспорено", - говорится в сообщении.

IAAF опубликовала новые правила в апреле 2018 года, чтобы иметь право принимать участие в состязаниях, необходимый уровень тестостерона не должен превышать пяти наномоль на литр. Семеня опротестовала правило IAAF в CAS, который отклонил ее иск. После этого она обратилась в Федеральный суд Швейцарии, там ее апелляция была удовлетворена, однако в июля 2019 года суд вновь изменил свое решение. Южноафриканская спортсменка подала апелляцию, но была вынуждена пропустить чемпионат мира 2019 года в Дохе.

Семене 29 лет, она дважды становилась чемпионкой Олимпийских игр (2012, 2016) в беге на 800 м, с рождения имеет повышенный уровень тестостерона. В ее активе также три золотых (в беге на 800 м) и одна серебряная (1500 м) медали чемпионатов мира.