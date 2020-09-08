Гол Ловрена не спас сборную Хорватии от поражения в матче Лиги наций с командой Франции

ТАСС, 8 сентября. Действующий чемпион мира по футболу сборная Франции со счетом 4:2 обыграла команду Хорватии в матче второго тура группового раунда Лиги наций. Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" при пустых трибунах.

В составе победителей голы забили Антуан Гризманн (43-я минута), Дайо Упамекано (65) и Оливье Жиру (77, с пенальти), еще один гол был записан на голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича, мяч от его спины пересек линию ворот после удара французского нападающего Антони Марсьяля. Жиру, забивший 40-й мяч в 98-м матче за сборную Франции, вышел на третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды, уступая по этому показателю Тьерри Анри (51 гол в 124 матчах) и Мишелю Платини (41 мяч в 72 играх). У хорватов отличились защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен (17) и Йосип Брекало (55). С аналогичным счетом завершился матч французов и хорватов в финале чемпионата мира 2018 года в России.

Сборные Франции и Хорватии выступают в третьей группе лиги А. В параллельном матче квартета сборная Португалии в гостях победила команду Швеции 2:0, дублем в составе португальцев отметился Криштиану Роналду. Роналду забил 100-й и 101-й мячи за национальную команду. По количеству голов за сборную он уступает только Али Даеи, который в составе команды Ирана отличился 109 раз.