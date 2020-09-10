Гол Кучерова принес победу "Тампе" в матче плей-офф НХЛ против "Айлендерс"

ТАСС, 10 сентября. "Тампа" победила "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:1 во втором матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне при пустых трибунах.

В составе победителей шайбы забросили Виктор Хедман (19-я минута) и Никита Кучеров (60). У проигравших отличился Мэтт Мартин (2).

В активе Кучерова теперь 22 (6 голов + 16 передач) очка. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский совершил 27 сейвов. Защитник команды Михаил Сергачев очков во встрече не набрал. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов записал себе в актив 19 отраженных бросков.

Лучшим игроком матча стал Василевский. Второй звездой был признан Кучеров, третьей - Хедман.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Тампы". Следующий матч команды проведут 12 сентября (начало - 03:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли проводятся на арене в Эдмонтоне.