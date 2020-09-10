"Торонто" сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НБА с "Бостоном"

ТАСС, 10 сентября. "Торонто" обыграл "Бостон" со счетом 125:122 во втором овертайме шестого матча серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Торонто" Кайл Лаури (33 очка). Дабл-дабл в активе форварда команды Оу Джи Ануноби (13 очков, 13 подборов). Трипл-дабл на свой счет записал защитник "Бостона" Маркус Смарт (23 очка, 11 подборов, 10 передач). Форварды команды Джелейн Браун (31 очко, 16 подборов) и Джейсон Тейтум (29 очков, 14 подборов) оформили дабл-даблы.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Решающую встречу команды проведут 12 сентября.

В другом матче дня "Лос-Анджелес Клипперс" победил "Денвер" (96:85). Счет в серии стал 3-1 в пользу "Клипперс". Самым результативным игроком матча стал форвард "Клипперс" Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Центровой "Денвера" Никола Йокич набрал 26 очков и сделал 11 подборов.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.