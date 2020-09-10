Матыцин и Дюков приняли участие в церемонии открытия футбольно-регбийного манежа в Казани

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Крытый футбольно-регбийный манеж "Искандер" открылся в Казани к столетию республики, передает корр. ТАСС с места событий.

В церемонии запуска приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, президент Татарстана Рустам Минниханов и президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Строительство еще одного объекта футбольной инфраструктуры в Республике Татарстан - действительно очень важное событие. <...> Безусловно, этот объект важен для того, чтобы иметь возможность заниматься футболом круглогодично, а это, конечно, важнейший фактор для подготовки футболистов. Строительство этого объекта является подтверждением системного подхода, который мы видим здесь в республике, по созданию всех необходимых условий для занятий физкультурой и спортом, в том числе футболом", - сказал Дюков.

Глава РФС поблагодарил руководство Татарстана и группу компаний "ТАИФ", которая приняла участие в строительстве футбольных манежей. В прошлом году группа стала партнером РФС. "В этом году совместно с группой "ТАИФ", руководством Республики Татарстан и Союзом европейских футбольных ассоциаций мы в РФС начинаем проект по развитию массового футбола, проект называется UEFA Grow. Уверен, что реализация этого проекта позволит повысить массовость занятия футболом и подготовить новых талантливых футболистов как для футбола в Татарстане, так и для нашей сборной", - добавил Дюков.

В онлайн-формате состоялось открытие второго манежа "Максат" по ул. Танковая в Казани. В этом же формате были запущены еще три спортивных объекта: спортивные комплексы "Импульс" в Буинске и "Тулпар" в Нурлате и плавательный бассейн "Тамче" в Муслюмово, построенные в рамках республиканской программы строительства крытых плавательных бассейнов, ледовых дворцов и универсальных спортивных залов, реализуемой в соответствии с решением Минниханова.

27 мая 1920 года был подписан декрет об образовании ТАССР. Меньше чем через месяц, 25 июня 1920 года, власть в республике в торжественной обстановке была передана Временному революционному комитету ТАССР. Первым руководителем созданной республики Политбюро ЦК РКП (б) утвердило Сахибгарея Саид-Галеева.