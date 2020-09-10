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Футбол в России

"Локомотив" продлил соглашение с футболистом Рыбчинским на четыре года

Контракт с 22-летним игроком рассчитан на четыре года

ТАСС, 10 сентября. Московский футбольный клуб "Локомотив" подписал новое соглашение с полузащитником Дмитрием Рыбчинским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 22-летним игроком рассчитан на четыре года.

Рыбчинский является воспитанником "Локомотива", за главную команду он дебютировал в прошлом сезоне. Всего на его счету 15 матчей, в которых он сделал четыре голевые передачи.

"Локомотив" после шести туров имеет в своем активе восемь очков и занимает восьмое место таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги. В седьмом туре команда Марко Николича сыграет на выезде с "Ростовом" 14 сентября.

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