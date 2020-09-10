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Летние олимпийские виды спорта

Алексей Худяков стал победителем чемпионата России по легкой атлетике в метании диска

Спортсмен выиграл национальное первенство в четвертый раз подряд
Алексей Худяков Егор Алеев/ТАСС
Описание
Алексей Худяков
© Егор Алеев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Метатель диска Алексей Худяков занял первое место на чемпионате России по легкой атлетике. В своей лучшей попытке он показал результат 62,18 метра.

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Второе место занял Александр Добренький (59,68), третье - Глеб Сидорченко (57,83). Лучший результат сезона в мире принадлежит шведу Даниэлу Столю (71,37).

Для 25-летнего Худякова победа на чемпионате России стала четвертой в карьере. Ранее он выигрывал главный национальный старт сезона в 2017, 2018 и 2019 годах.

Худяков является участником чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года в Дохе, где занял в квалификационном турнире 13-е место и не вышел в финал. В активе россиянина есть также серебро Всемирных военных Игр - 2019 в Китае.

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