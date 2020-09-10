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Летние олимпийские виды спорта

Международная федерация разрешила пловчихе Татьяне Белоногофф выступать за Россию

Мать пловчихи - уроженка России, однако сама Белоногофф родилась и живет в Британии

ТАСС, 10 сентября. Международная федерация плавания (FINА) одобрила смену спортивного гражданства британской пловчихи Татьяны Белоногофф на российское. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

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Мать пловчихи - уроженка России, однако сама Белоногофф родилась и живет в Британии. О решении спортсменки получить спортивное гражданство России стало известно в феврале.

"Ознакомившись с различными документами, предоставленными вашей федерацией, мы сообщаем, что FINA одобрила запрос о смене спортивного гражданства Татьяны Белоногофф с британского на российское. Таким образом, Татьяна Белоногофф имеет право представлять Россию на международных соревнованиях с 10 сентября 2020 года", - приводит ВФП текст письма FINА.

Спортсменке 19 лет. В 2018 году Белоногофф стала победительницей юниорского чемпионата Европы на дистанции 50 метров брассом.

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