Австралия примет Кубок Южного полушария по регби в конце 2020 года

СИДНЕЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Австралия примет Кубок Южного полушария по регби в ноябре и декабре текущего года. Об этом в пятницу сообщила вещательная корпорация ABC со ссылкой на оргкомитет турнира.

В соревнованиях сильнейших команд Южного полушария примут участие сборные Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки и Аргентины. Турнир будет состоять из 12 матчей по круговой системе. Планируется, что практически все игры пройдут в городах австралийского штата Новый Южный Уэльс. Два матча примут стадионы Брисбена, расположенного в штате Квинсленд.

Действующим чемпионом является сборная ЮАР, всего в активе команды четыре трофея. Самой титулованной в истории турнира является сборная Новой Зеландии - 16 трофеев.

В Австралии на данный момент выявлены 26 564 случаев заражения коронавирусом. С 25 января, когда в Австралии был выявлен первый случай заражения, от болезни, вызванной коронавирусом, умерли 797 пациентов, выздоровел 23 031 человек. В стране проведено более 6,7 млн тестов на коронавирус.