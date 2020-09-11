Перенесший коронавирус Пьянич прибыл в расположение "Барселоны"

ТАСС, 11 сентября. Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, перенесший коронавирус, прибыл в расположение испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу каталонской команды.
30-летний игрок в конце августа сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Полузащитник чувствовал себя хорошо, однако ему необходимо было находиться на карантине.
Barcelona— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 10, 2020
Welcome, @Miralem_Pjanic pic.twitter.com/JwqcrrvUjz
Пьянич перешел в "Барселону" из "Ювентуса" в июне, подписав контракт до конца сезона-2023/24. Испанский клуб заплатил за футболиста €60 млн.
Полузащитник в прошедшем сезоне провел 36 матчей, отметился тремя мячами и четырьмя голевыми передачами. Помимо "Ювентуса", он выступал за итальянскую "Рому", французские "Лион" и "Мец". В составе боснийской сборной Пьянич провел 92 игры, в которых забил 14 мячей и отдал 27 голевых передач. Выступая за "Ювентус", футболист трижды выиграл чемпионат Италии, два раза завоевал трофей Кубка Италии и один раз - Суперкубка Италии.