Перенесший коронавирус Пьянич прибыл в расположение "Барселоны"

30-летний игрок в конце августа сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Полузащитник чувствовал себя хорошо, однако ему необходимо было находиться на карантине.

ТАСС, 11 сентября. Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, перенесший коронавирус, прибыл в расположение испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу каталонской команды.

Пьянич перешел в "Барселону" из "Ювентуса" в июне, подписав контракт до конца сезона-2023/24. Испанский клуб заплатил за футболиста €60 млн.

Полузащитник в прошедшем сезоне провел 36 матчей, отметился тремя мячами и четырьмя голевыми передачами. Помимо "Ювентуса", он выступал за итальянскую "Рому", французские "Лион" и "Мец". В составе боснийской сборной Пьянич провел 92 игры, в которых забил 14 мячей и отдал 27 голевых передач. Выступая за "Ювентус", футболист трижды выиграл чемпионат Италии, два раза завоевал трофей Кубка Италии и один раз - Суперкубка Италии.