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Футбол в Испании

Перенесший коронавирус Пьянич прибыл в расположение "Барселоны"

Босниец перешел в испанскую команду в июне из "Ювентуса"
Миралем Пьянич EPA-EFE/KAI FOERSTERLING
Описание
Миралем Пьянич
© EPA-EFE/KAI FOERSTERLING

ТАСС, 11 сентября. Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, перенесший коронавирус, прибыл в расположение испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу каталонской команды.

30-летний игрок в конце августа сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Полузащитник чувствовал себя хорошо, однако ему необходимо было находиться на карантине.

Пьянич перешел в "Барселону" из "Ювентуса" в июне, подписав контракт до конца сезона-2023/24. Испанский клуб заплатил за футболиста €60 млн.

Полузащитник в прошедшем сезоне провел 36 матчей, отметился тремя мячами и четырьмя голевыми передачами. Помимо "Ювентуса", он выступал за итальянскую "Рому", французские "Лион" и "Мец". В составе боснийской сборной Пьянич провел 92 игры, в которых забил 14 мячей и отдал 27 голевых передач. Выступая за "Ювентус", футболист трижды выиграл чемпионат Италии, два раза завоевал трофей Кубка Италии и один раз - Суперкубка Италии.

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