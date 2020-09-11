Замминистра спорта Байсултанов провел совещание по мероприятиям ГТО в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов провел совещание по вопросу реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на территории Ростовской области, а также формирования и реализации комплекса мер по предотвращению использования допинга в спорте. Об этом ТАСС сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО - АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

Байсултанов посетил региональный центр тестирования ВФСК ГТО, многофункциональную площадку тестирования ВФСК ГТО, которая находится возле спортивного кластера гребного канала "Дон", а также стадион "Ростов-Арена". Совещание состоялось после осмотра стадиона.

"С удовольствием отмечаю, что ситуация со спортом в области становится все лучше. Если бы не мелкие проблемы, то улучшения были бы еще сильнее заметны. Небольшие проблемы остаются в Ростовской области, но развитие в лучшую сторону очень динамичное. Федеральное ведомство в силу своих возможностей будет помогать", - сказал Байсултанов.

С докладом о реализации комплекса ГТО на территории региона выступила заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлана Гадарова.

"В Ростовской области создана и организована работа 57 центров тестирования ГТО, ежегодно в регионе проводится более двух тысяч мероприятий ГТО, в том числе массовые акции в рамках праздничных и знаменательных дат. На территории муниципальных образований запланирована установка 45 спортивных площадок в рамках федерального и регионального проекта "Спорт - норма жизни", 18 площадок поставлены в 2019 году и пользуются большим спросом. В 2020 году осуществляется поставка и установка 9 площадок. По 6 площадок планируется в 2021-2023 годах", - сообщила Гадарова.

Всего с 2015 года в Ростовской области выполнили нормативы на знак отличия комплекса ГТО 84 706 физкультурников: 19 679 человек - на бронзовый, 29 802 - на серебряный и 35 225 - на золотой знак отличия.