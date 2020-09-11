Чесноков назвал феноменальной победу Звонаревой на US Open в парном разряде

В пятницу 36-летняя Звонарева стала победительницей парного турнира Открытого чемпионата США вместе с немкой Лаурой Зигемунд.

"Это феноменальный результат, я помню, как Звонарева с [Еленой] Весниной на Уимблдонском турнире обыграли сестер [Винус и Серену] Уильямс, - сказал Чесноков. - Это было нереально, на мой взгляд, это даже сложнее, чем выиграть любой турнир Большого шлема. Это говорит о том, что Вера может здорово играть в паре, она чувствует это, и победила сегодня абсолютно заслуженно".

Звонарева одержала вторую победу на US Open в парном разряде, в 2006 году она выиграла турнир вместе с француженкой Натали Деши. Также она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2012 года в паре со Светланой Кузнецовой. Зигемунд впервые победила на турнире серии Большого шлема.