{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
US Open

Чесноков назвал феноменальной победу Звонаревой на US Open в парном разряде

Россиянка выиграла турнир в паре с немкой Лаурой Зигемунд

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Вера Звонарева показала феноменальный результат, выиграв Открытый чемпионат США (US Open) в парном разряде. Такое мнение ТАСС высказал бывший теннисист Андрей Чесноков.

На эту тему
Вера Звонарева второй раз в карьере стала победительницей US Open в парном разряде

В пятницу 36-летняя Звонарева стала победительницей парного турнира Открытого чемпионата США вместе с немкой Лаурой Зигемунд.

"Это феноменальный результат, я помню, как Звонарева с [Еленой] Весниной на Уимблдонском турнире обыграли сестер [Винус и Серену] Уильямс, - сказал Чесноков. - Это было нереально, на мой взгляд, это даже сложнее, чем выиграть любой турнир Большого шлема. Это говорит о том, что Вера может здорово играть в паре, она чувствует это, и победила сегодня абсолютно заслуженно".

Звонарева одержала вторую победу на US Open в парном разряде, в 2006 году она выиграла турнир вместе с француженкой Натали Деши. Также она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2012 года в паре со Светланой Кузнецовой. Зигемунд впервые победила на турнире серии Большого шлема.

Теги
US Open
КХЛ
Тренер "Нефтехимика" считает, что команда обойдется без переноса ближайших матчей
Ранее в составе нижнекамской команды были выявлены случаи заражения коронавирусом
Читать полностью