Звонарева: залогом победы на US Open стала поддержка партнерши

В пятницу 36-летняя Звонарева стала победительницей парного турнира Открытого чемпионата США вместе с Зигемунд. На протяжении большей части карьеры россиянку преследовали травмы, не позволявшие ей показывать стабильные результаты.

"Это были особенные две недели для меня, потому что я долгое время отсутствовала в туре, я долго не играла. Я думаю, что одна из самых важных вещей - это то, что мне нравилось проводить время на корте с Лаурой, она заставила меня чувствовать себя хорошо на корте. Она очень меня поддержала, думаю, это помогло нам пережить тяжелые матчи", - сказала Звонарева.

Звонарева и Зигемунд до этого не играли вместе. "В первом матче было очень сложно, мы осторожничали, не знали, как все пойдет. Мне кажется, к третьему матчу мы действительно начали хорошо понимать друг друга, с этого момента все становилось только лучше и лучше", - добавила россиянка.

Звонарева одержала вторую победу на US Open в парном разряде, в 2006 году она выиграла турнир вместе с француженкой Натали Деши. Также она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2012 года в паре со Светланой Кузнецовой. Зигемунд впервые победила на турнире серии Большого шлема.