В красноярском футбольном клубе "Енисей" выявлены случаи инфицирования коронавирусом

ТАСС, 12 сентября. Тестирование на коронавирус в красноярском футбольном клубе "Енисей", выступающем в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), выявило несколько случаев инфицирования. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В девятом туре Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) у "Енисея" запланирован выездной матч против ярославского "Шинника", встреча намечена на 13 сентября.

"По итогам вчерашнего тестирования на коронавирус в команде выявлены положительные результаты. Сейчас ребята находятся в медучреждении Ярославля под наблюдением. Все игроки и сотрудники изолированы друг от друга, соблюдают превентивные меры и предписания врачей. Команда сдала повторный тест и ждет результат, по итогам которого определится дальнейший план действий", - говорится в сообщении.

Пресс-служба "Енисея" отмечает, что в случае отрицательного результата при повторном тестировании клуб рассчитывает на разрешение Роспотребнадзора продолжить выступление в чемпионате без ухода на карантин. В клубе отметили, что самочувствие у игроков прекрасное. Ранее в ФНЛ случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в брянском "Динамо", команда ушла на карантин, клубу уже присуждено два технических поражения за неявку.

В пресс-службе клуба ТАСС сообщили, что положительный результат на коронавирус дали тесты двух игроков "Енисея".

На групповом этапе Бетсити - Кубка России "Енисей" сыграет вместе с московскими "Спартаком" и "Родиной". Проведение встреч между командами ФНЛ и Тинькофф - Российской премьер-лиги запланировано на 21-22 октября. После восьми матчей "Енисей" располагается на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 14 очков.