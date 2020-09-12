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Автогонки

Датчанин Вести выиграл первую гонку этапа "Формулы-3" в Италии

Пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр и Михаэль Белов финишировали седьмым и 27-м соответственно

ТАСС, 12 сентября. Датский пилот команды Prema Фредерик Вести выиграл первую гонку заключительного этапа серии "Формула-3", который проходит в Италии.

Второе место занял британец Джейк Хьюз (HWA Racelab), тройку призеров замкнул француз Тео Пуршер из ART.

Пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр (ART) и Михаэль Белов (Charouz Racing System) финишировали седьмым и 27-м соответственно.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

В прошлом сезоне чемпионом "Формулы-3" стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.

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