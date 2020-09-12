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Фигурное катание

Фигурист Гуменник рассказал, что почувствовал адреналин на контрольных прокатах

В нынешнем сезоне 18-летний спортсмен дебютирует на взрослом уровне
Петр Гуменник Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Петр Гуменник
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник почувствовал соревновательный дух и адреналин на контрольных прокатах сборной России. Об этом он сообщил журналистам.

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В субботу фигуристы сборной России представляют свои постановки на контрольных прокатах. В нынешнем сезоне 18-летний Гуменник дебютирует на взрослом уровне.

"Я уже полгода не выходил, понравилось, я вспомнил эти ощущения, адреналин, - сказал Гуменник. - Становится сразу весело, почувствовал соревновательных дух, это вдохновляет, мне было довольно сложно, я поначалу не мог никак наверстать, что делал. На тренировках старался по максимуму, но результат не приходил. Только последние две недели начало получаться".

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