Сергей Чемезов стал победителем Кубка России по аквабайку

КОНАКОВО /Тверская область/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сергей Чемезов выиграл Кубок России по аквабайку. Соревнования проходили в акватории Верхней Волги на базе event-отеля "Конаково Ривер Клаб".

Турнир стал последним стартом в российском сезоне в классе "Аквабайк". Второе место занял Михаил Ершов, третье - Арсений Матанцев. В августе Чемезов стал чемпионом России.

"Сезон был необычный со многих точек зрения: начиная от пандемии коронавируса, повлиявшей на соревнования, заканчивая тем, что не удалось попасть на чемпионат мира, - сказал ТАСС Чемезов. - В прошлом сезоне я очень много тренировался, выступал и показал свой лучший результат, став третьим в мире. После этого был запланирован отдых, и я планировал участвовать лишь в локальных соревнованиях этого сезона. Так что все прошло по плану, а сегодняшняя гонка не сказать, что получилась идеальной, но я откатал на уровне свою новую программу".

"Планы на следующий сезон - участвовать во всех этапах чемпионата мира, съездить на европейские игры, если позволит эпидемиологическая ситуация. Но главное, очень стремлюсь участвовать в Kings Cup, который проходит в Таиланде - там собираются лучшие райдеры со всего мира", - заключил Чемезов.