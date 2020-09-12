Гандбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с "Дьёром" в первом матче женской Лиги чемпионов

ТАСС, 12 сентября. Гандболистки московского ЦСКА сыграли вничью с венгерским "Дьёром" со счетом 27:27 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком встречи стала левая полусредняя "Дьёра" Вероника Кристиансен (7 мячей). У ЦСКА больше всего мячей на счету 18-летней левой полусредней Елены Михайличенко (6).

ЦСКА и "Дьёр" выступают в группе B с румынским клубом "Рымнику-Вылча", черногорской "Будучностью", германской "Боруссией", французским "Брестом", датским "Оденсе" и хорватской "Подравкой". "Дьёр" является пятикратным победителем Лиги чемпионов. ЦСКА получил специальное приглашение (wild card) для участия в турнире.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграют с "Будучностью", а "Дьёр" примет "Подравку". Обе встречи пройдут 19 сентября.

Групповой этап женской Лиги чемпионов завершится 14 февраля. По две лучшие команды каждой восьмерки попадут напрямую в четвертьфинал, еще по четыре клуба сыграют в 1/8 финала. Завершится сезон 30 мая 2021 года.