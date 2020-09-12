"Эйбар" и "Сельта" сыграли вничью в первом матче сезона чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 12 сентября. "Эйбар" на своем поле сыграл вничью с "Сельтой" в матче открытия нового сезона чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.

На 87-й минуте матча полузащитник хозяев Папкули Диоп получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В прошлом сезоне "Эйбар" занял 14-е место, "Сельта", в составе которой несколько месяцев выступал российский форвард Федор Смолов, - 17-е.

Во втором туре "Эйбар" 19 сентября в гостях сыграет с "Вильярреалом", а "Сельта" в этот же день примет "Валенсию".