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Футбол в Испании

"Эйбар" и "Сельта" сыграли вничью в первом матче сезона чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0

ТАСС, 12 сентября. "Эйбар" на своем поле сыграл вничью с "Сельтой" в матче открытия нового сезона чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.

На 87-й минуте матча полузащитник хозяев Папкули Диоп получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В прошлом сезоне "Эйбар" занял 14-е место, "Сельта", в составе которой несколько месяцев выступал российский форвард Федор Смолов, - 17-е.

Во втором туре "Эйбар" 19 сентября в гостях сыграет с "Вильярреалом", а "Сельта" в этот же день примет "Валенсию".

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