Гандболистки "Ростов-Дона" победили "Ференцварош" в первом туре Лиги чемпионов

ТАСС, 12 сентября. Российский "Ростов-Дон" обыграл венгерский "Ференцварош" со счетом 26:25 в матче первого тура группового этапа женской Лиги чемпионов по гандболу.

"Ростов-Дон" и "Ференцварош" выступают в группе А с французским "Метцем", норвежским клубом "Вайперс Кристиансанн", датским "Эсбьергом", румынским "Бухарестом", германским "Битигхаймом" и словенским "Кримом". "Ростов-Дон" завоевал право на участие в Лиге чемпионов как победитель чемпионата России.

В следующем туре "Ростов-Дон" 19 сентября дома примет "Крим", а "Ференцварош" в этот же день на выезде встретится с "Вайперс Кристиансанн".

Групповой этап женской Лиги чемпионов завершится 14 февраля. По две лучшие команды каждой восьмерки попадут напрямую в четвертьфинал, еще по четыре клуба сыграют в 1/8 финала. Завершится сезон 30 мая 2021 года.