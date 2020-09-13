Австралиец Оскар Пиастри стал чемпионом гоночной серии "Формула-3"

Во второй гонке заключительного этапа, который завершился в Италии, австралиец занял седьмое место, чего хватило ему для завоевания титула. Его основной соперник и партнер по команде американец Логан Сарджент сошел с дистанции на первом круге в результате столкновения, а француз Тео Пуршер (ART), который также сохранял шансы на титул, финишировал третьим и проиграл австралийцу три очка в личном зачете.

Победу в заключительной гонке сезона одержал новозеландец Лиам Лоусон (Hitech GP), второе место занял немец Давид Бекманн (Trident).

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр (ART) занял 10-е место, его партнер по программе Михаэль Белов (Charouz Racing System) стал 23-м.

Смоляр завершил чемпионат на 11-й позиции, Белов - на 23-й.

В прошлом сезоне чемпионом "Формулы-3" стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.