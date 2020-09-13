Фигурист Самарин заявил, что хотел вернуть соревновательный адреналин на прокатах сборной

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фигурист Александр Самарин хотел вернуть адреналин от соревнований на контрольных прокатах сборной России. Об этом он сообщил журналистам.

В воскресенье фигуристы сборной России представляют свои произвольные программы на контрольных прокатах.

"Сейчас получился макетик, основная задача была прочувствовать себя, вернуть соревновательную жилку, как справляться с волнением и адреналином, - сказал Самарин. - Это была проверочная тренировка, через неделю будет Кубок России, и задача будет на него. Я хочу сказать спасибо каждому зрителю - кто смотрел дома и кто решился прийти и посмотреть на любимых фигуристов".

"Сейчас нужно проанализировать, что тут происходило, - добавил фигурист. - Не хочу заниматься оцениванием формы, не вижу смысла. Все идет своим чередом".