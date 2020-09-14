Зверев рассказал, что причиной двойных ошибок в концовке финала US Open стала травма ноги

Зверев уступил австрийцу Доминику Тиму со счетом 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8). Впервые с 1949 года теннисист, выигравший в двух первых сетах, не смог стать победителем US Open.

"Матч перевернулся, когда он впервые сломал меня в третьем сете. Я думаю, после этого он стал играть намного лучше, а я - намного хуже, - сказал Зверев. - Но после этого у меня все еще было много шансов. [На тай-брейке] у меня свело левый квадрицепс, я не мог больше отталкиваться и попадать с первой подачи".

Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе 11 побед на турнирах под эгидой организации. Он впервые вышел в финал турнира серии Большого шлема. Ранее его высшим достижением являлась полуфинальная стадия Открытого чемпионата Австралии (2020).