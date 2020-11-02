Минспорт и РФС подписали соглашение с Магаданской областью о развитии футбола в регионе

ТАСС, 2 ноября. Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС) и правительство Магаданской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола в регионе. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Договор подписан в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" и общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года. В церемонии приняли участие президент РФС Александр Дюков и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Совместными усилиями с Российским футбольным союзом, правительством Магаданской области и региональной федерацией футбола мы будем создавать возможности для занятий футболом как для жителей Магадана, так и муниципальных районов, - приводит слова министра спорта Олега Матыцина пресс-служба РФС. - Соглашение с Магаданской областью даст дополнительный импульс развитию женского футбола, системе соревнований и фестивалей для юношей и детей дошкольного возраста, а также созданию спортивной инфраструктуры. К 2024 году планируется строительство более 10 объектов для занятий мини-футболом и запуск Школьной мини-футбольной лиги. Реализация этих и других мероприятий будет способствовать популяризации здорового образа жизни в Магаданской области и повышению массовости занятий футболом".

"Совместными усилиями с министерством спорта и администрацией региона РФС начнет развитие женского футбола в области, для этого в регионе будут созданы первые отделения по футболу для девочек, - отметил Дюков. - Также мы планируем построить новые мини-футбольные поля, повышать квалификацию тренеров и судей, организовывать соревнования и фестивали - в первую очередь, для подрастающего поколения. Общеобразовательные и спортивные школы станут частью региональной футбольной экосистемы под эгидой федерации футбола. Это повысит массовость занятий футболом в Магаданской области, будет способствовать укреплению здоровья жителей региона и поиску новых талантов для всех разновидностей футбола".

В рамках сотрудничества в регионе планируется регулярное проведение футбольных фестивалей для детей дошкольного возраста, общее увеличение количества турниров и создание детско-юношеских команд для участия в соревнованиях. Также к 2024 году в Магаданской области будет построено восемь мини-футбольных площадок с искусственным покрытием и три универсальных спортивных зала.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта. Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.