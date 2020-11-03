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Футбол в Испании

СМИ: Месси и Сетьен повздорили во время игры "Барселоны" с "Сельтой" в прошлом сезоне

Конфликт разгорелся из-за тактических решений главного тренера

ТАСС, 3 ноября. Между капитаном испанского футбольного клуба "Барселона" Лионелем Месси и бывшим главным тренером команды Кике Сетьеном произошел конфликт во время матча против "Сельты" в прошлом сезоне чемпионата Испании. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Встреча прошла 27 июня в Виго и завершилась со счетом 2:2. Игроки "Барселоны" были недовольны некоторыми тактическими решениями Сетьена, в результате чего разгорелся конфликт. В частности, Сетьен произнес фразу, адресованную Месси: "Если тебе что-то не нравится, дверь находится там".

Сетьен работал в "Барселоне" с января 2020 года, на посту главного тренера он сменил другого испанца Эрнесто Вальверде. Сетьен был уволен из "Барселоны" 17 августа после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии" со счетом 2:8. В чемпионате страны "Барселона" заняла второе место.

Теги
Месси, Лионель
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