Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" отказался от участия в ЛЧ из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 3 ноября. Женский волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" из Свердловской области снялся с розыгрыша Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Волейбольная команда "Уралочка-НТМК" не примет участие в играх Лиги чемпионов в этом сезоне. Такое решение было принято накануне руководством клуба. Заявку на участие в турнире уральская команда отозвала из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе и мире", - говорится в сообщении.

В этом году в женской Лиге чемпионов должны были принять участие 29 волейбольных клубов, их них четыре - российские: "Уралочка-НТМК", "Локомотив" (Калининград), "Динамо - Ак Барс" (Казань) и московское "Динамо". В нынешнем сезоне турнир должен пройти в новом формате: вместо игр дома и на выезде матчи группового этапа планируется проводить в "пузырях" по схеме "один тур - один город".