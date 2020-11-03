{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат мира по самбо 2020 года пройдет без зрителей

Соревнования пройдут с учетом ограничений в передвижении спортсменов и с соблюдением всех мер безопасности и социального дистанцирования на арене
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по самбо 2020 года, который состоится в Сербии, пройдет без зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS).

Соревнования пройдут с учетом ограничений в передвижении спортсменов и с соблюдением всех мер безопасности и социального дистанцирования на арене. "Организационный комитет чемпионата мира приложил все усилия для того, чтобы минимизировать риски заболевания спортсменов. Для этого все участники соревнований - от спортсменов и тренеров до судей и медицинского персонала - будут обязаны строго следовать правилам безопасности. Первый шаг - сдача ПЦР-теста на наличие COVID-19 за 72 часа до прибытия в Республику Сербия, следующий - создание для всех участников соревнований "чистой зоны", исключающей появление в ней посторонних людей, то есть все перемещения в Сербии будут происходить исключительно между отелем и ареной", - приводит комментарий президента FIAS Василия Шестакова пресс-служба организации.

На эту тему
Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге отменен из-за коронавируса

Также он сообщил, что допуск зрителей на турнир невозможен. "Очевидно, что в этих условиях турнир пройдет без зрителей", - добавил Шестаков.

На сайте FIAS будет организована прямая онлайн-трансляция турнира.

Чемпионат мира по самбо - 2020 пройдет в городе Нови-Сад. Изначально турнир должен был пройти в Ашхабаде, но в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, Федерация самбо Туркменистана была вынуждена отказаться от организации турнира. Турнир будет совмещен с запланированным ранее в Сербии молодежным первенством мира и продлится с 5 по 8 ноября. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 30 стран, в том числе из России.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Фигурное катание
Минспорт России утвердил Тутберидзе тренером Медведевой
Помимо этого, Евгений Плющенко утвержден тренером чемпионки Европы Алены Косторной
Читать полностью