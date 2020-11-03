Чемпионат мира по самбо 2020 года пройдет без зрителей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по самбо 2020 года, который состоится в Сербии, пройдет без зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS).

Соревнования пройдут с учетом ограничений в передвижении спортсменов и с соблюдением всех мер безопасности и социального дистанцирования на арене. "Организационный комитет чемпионата мира приложил все усилия для того, чтобы минимизировать риски заболевания спортсменов. Для этого все участники соревнований - от спортсменов и тренеров до судей и медицинского персонала - будут обязаны строго следовать правилам безопасности. Первый шаг - сдача ПЦР-теста на наличие COVID-19 за 72 часа до прибытия в Республику Сербия, следующий - создание для всех участников соревнований "чистой зоны", исключающей появление в ней посторонних людей, то есть все перемещения в Сербии будут происходить исключительно между отелем и ареной", - приводит комментарий президента FIAS Василия Шестакова пресс-служба организации.