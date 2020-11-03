Российские букмекеры надеются на плодотворный диалог с властями по вопросу отчислений

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские букмекеры с пониманием и осторожностью относятся к намерению руководства страны увеличить в два раза взымаемый с них объем целевых отчислений. Об этом ТАСС сообщил президент Первой саморегулируемой организации букмекеров России Николай Оганезов.
30 октября президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, проходившего 6 октября. Так, глава государства поручил правительству РФ разработать и внести в Госдуму до 1 марта 2021 года проект федерального закона, предусматривающего увеличение не менее чем в два раза размера целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах.
"Одновременно и с пониманием, и с осторожностью относимся к желанию главы Минфина РФ Антона Силуанова увеличить объем целевых отчислений в два раза и соответствующей поддержке данной инициативы со стороны президента, - заметил Оганезов. - Надо учитывать, что буквально только месяц назад с 30 сентября 2020 года вступил в силу федеральный закон от 31.07.2020 (№ 270-ФЗ), согласно которому букмекеры могут принимать ставки исключительно на официальные спортивные события и уплачивают теперь целевые отчисления, в том числе и с иностранных спортивных событий. К примеру, сейчас лишают российских любителей спорта возможности поставить ставку, например, на победу Хабиба [Нурмагомедова] в UFC, так как UFC является коммерческой компанией".
Ставки на НХЛ и НБА под вопросом
По словам Оганезова, под вопросом остается возможность совершения ставок игроками на матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) или, к примеру, Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые также являются коммерческими структурами. Из-за пандемии коронавируса старт этих лиг отложен на более поздний срок, а пока букмекеры ждут ответа от Министерства спорта РФ, который должен разъяснить, можно ли в новом сезоне принимать ставки на НХЛ и НБА или нет.
Собеседник ТАСС отметил, что согласно новому закону также нельзя игрокам делать ставки на то, какое место займет та или иная страна в неофициальном командном зачете на ближайшей Олимпиаде, или на количество завоеванных медалей. Любители футбола, в свою очередь, по словам Оганезова, не могут поставить теперь на результаты команд в товарищеских матчах.
"Очевидно, что при правильном желании увеличить целевые отчисления на развитие российского спорта на уровне тех же ведомств-исполнителей фактически делается все, чтобы, наоборот, уменьшить размер целевых отчислений. Они [ведомства-исполнители] неправильно толкуют букву и дух закона и принимают ведомственные акты, противоречащие смыслу закона и поручению президента. Поэтому букмекеры осторожно относятся к новой инициативе и надеются, что плодотворный диалог с ними на предмет реальных инструментов увеличения целевых отчислений все-таки состоится", - заключил собеседник ТАСС.