Российские букмекеры надеются на плодотворный диалог с властями по вопросу отчислений

30 октября президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, проходившего 6 октября. Так, глава государства поручил правительству РФ разработать и внести в Госдуму до 1 марта 2021 года проект федерального закона, предусматривающего увеличение не менее чем в два раза размера целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские букмекеры с пониманием и осторожностью относятся к намерению руководства страны увеличить в два раза взымаемый с них объем целевых отчислений. Об этом ТАСС сообщил президент Первой саморегулируемой организации букмекеров России Николай Оганезов.

"Одновременно и с пониманием, и с осторожностью относимся к желанию главы Минфина РФ Антона Силуанова увеличить объем целевых отчислений в два раза и соответствующей поддержке данной инициативы со стороны президента, - заметил Оганезов. - Надо учитывать, что буквально только месяц назад с 30 сентября 2020 года вступил в силу федеральный закон от 31.07.2020 (№ 270-ФЗ), согласно которому букмекеры могут принимать ставки исключительно на официальные спортивные события и уплачивают теперь целевые отчисления, в том числе и с иностранных спортивных событий. К примеру, сейчас лишают российских любителей спорта возможности поставить ставку, например, на победу Хабиба [Нурмагомедова] в UFC, так как UFC является коммерческой компанией".

Ставки на НХЛ и НБА под вопросом

По словам Оганезова, под вопросом остается возможность совершения ставок игроками на матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) или, к примеру, Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые также являются коммерческими структурами. Из-за пандемии коронавируса старт этих лиг отложен на более поздний срок, а пока букмекеры ждут ответа от Министерства спорта РФ, который должен разъяснить, можно ли в новом сезоне принимать ставки на НХЛ и НБА или нет.

Собеседник ТАСС отметил, что согласно новому закону также нельзя игрокам делать ставки на то, какое место займет та или иная страна в неофициальном командном зачете на ближайшей Олимпиаде, или на количество завоеванных медалей. Любители футбола, в свою очередь, по словам Оганезова, не могут поставить теперь на результаты команд в товарищеских матчах.

"Очевидно, что при правильном желании увеличить целевые отчисления на развитие российского спорта на уровне тех же ведомств-исполнителей фактически делается все, чтобы, наоборот, уменьшить размер целевых отчислений. Они [ведомства-исполнители] неправильно толкуют букву и дух закона и принимают ведомственные акты, противоречащие смыслу закона и поручению президента. Поэтому букмекеры осторожно относятся к новой инициативе и надеются, что плодотворный диалог с ними на предмет реальных инструментов увеличения целевых отчислений все-таки состоится", - заключил собеседник ТАСС.