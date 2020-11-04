Рафаэль Надаль одержал 1000-ю победу на турнирах ATP

ТАСС, 4 ноября. Испанец Рафаэль Надаль обыграл соотечественника Фелисиано Лопеса в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Париже.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Надаля.

Для 34-летнего испанца эта победа стала 1000-й на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он стал четвертым теннисистом, которому удалось достичь этой отметки. Больше всех побед одержал американец Джимми Коннорс (1 274), затем идут швейцарец Роджер Федерер (1 242) и представлявший Чехословакию Иван Лендл (1 068).

Надаль, посеянный на турнире под первым номером, в следующем круге встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Надаль занимает второе место в рейтинге ATP, он является победителем 86 турниров организации, на турнирах серии Большого шлема он побеждал 20 раз.