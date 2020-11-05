Российский спортсмен выступил в CAS по делу РУСАДА, находясь в Танзании

Рассмотрение дела о санкциях WADA против российского спорта проходит в швейцарской Лозанне с 2 по 5 ноября. От решения суда зависит, будут ли российские спортсмены следующие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна - принимать крупные спортивные турниры. 3 ноября в CAS выступили три российских спортсмена, чьи интересы затрагивают санкции WADA.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Один из российских спортсменов находился в Танзании, давая показания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о четырехлетних санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) против российского спорта. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Один из них вышел на связь с судом, находясь в Танзании, - рассказал источник, попросивший не называть имя участника заседания. - С отдыхом его пребывание в этой африканской стране не связано, там наш спортсмен сейчас занимается миссионерством".

"Стоит отметить, что связь с судом была нестабильной. В Танзании недавно прошли выборы президента, с которыми не согласилась оппозиция. Страну охватили волнения, поэтому правительство ограничивает доступ к социальным приложениям", - отметил собеседник агентства.

Спор в CAS ведется между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). 9 декабря 2019 года исполком WADA лишил российское агентство статуса соответствия, что позволило применить столь серьезные санкции. Правом лишать спортсменов выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом своей страны WADA было наделено меньше чем за год до принятого исполкомом решения.

WADA может наказывать только национальные антидопинговые агентства, однако санкции затрагивают интересы других сторон. По этой причине Международный олимпийский комитет, международные спортивные федерации, Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, ряд российских федераций и спортсменов также присоединились к разбирательству, но на правах третьей стороны.