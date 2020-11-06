FISU утвердил перенос зимней Универсиады в Люцерне с января на декабрь 2021 года

ТАСС, 6 ноября. Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) одобрил перенос Всемирной зимней Универсиады в швейцарском Люцерне с января на декабрь 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба FISU.

"Мы очень рады, что зимняя Универсиада 2021 года все еще может состояться, несмотря на отсрочку из-за пандемии, - сказал министр спорта РФ, президент FISU Олег Матыцин. - После консультаций между всеми заинтересованными сторонами, включая шесть кантонов центральной Швейцарии, мы договорились провести Универсиаду в декабре 2021 года".

Решение перенести турнир с января 2021 года на более позднюю дату было принято 31 августа 2020 года. "Этот год сильно пострадал от пандемии COVID-19, - сказал генеральный секретарь FISU Эрик Сентрон. - Волновой эффект будут ощущаться в международном спортивном календаре в течение следующего года или даже дольше. Мы должны были принимать во внимание текущую ситуацию, национальный бюджет и международные спортивные календари".

Универсиада в Люцерне пройдет с 11 по 21 декабря.