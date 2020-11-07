ХК "Спартак" может пускать на трибуны до 4 тыс. зрителей благодаря билетной системе

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" в период пандемии может пускать на домашнюю арену до 4 тыс. зрителей, не нарушая при этом требования Роспотребнадзора, благодаря билетной системе. Об этом ТАСС на встрече медиа-клуба "Бесценной лиги" Mastercard и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказал руководитель билетного направления "Спартака" Антон Лаптев.

Средняя посещаемость домашних матчей "Спартака" в нынешнем сезоне составляет примерно 2 945 человек. Самой посещаемой стала встреча с ЦСКА 1 октября, на которой присутствовали 4 097 зрителей. Средняя посещаемость домашних игр выступающего на той же арене ЦСКА составляет примерно 2 082 человека.

"Если вы обратите внимание на трибуны, то заметите, что очень много болельщиков у нас сидит группами. Это так называемый небольшой ход, который позволяет нам сажать на трибуны чуть больше людей, чем позволено в рамках рассадки через 1,5-2 метра, которую требует Роспотребнадзор, - сказал Лаптев. - Нам это удалось благодаря билетной системе, которая позволила покупать билеты группами вместе с друзьями и семьями и вокруг оставлять пустыми места, учитывая социальную дистанцию. Тем самым, на наши матчи мы можем посадить до четырех тысяч болельщиков, включая VIP-ложи".

Во время розыгрыша плей-офф сезона-2019/20 красно-белые были вынуждены проводить шестой матч серии первого раунда с "Динамо" без зрителей. "Мы стали первым клубом, который пострадал от мартовских событий, когда наш шестой матч серии плей-офф с "Динамо" мы были вынуждены провести без зрителей. Мы ощутили, что такое потерять поддержку и энергетику. Болельщики очень активно посещают наши матчи, мы являемся лучшим хоккейным клубом Москвы по посещаемости", - отметил Лаптев.

"Среди первых шагов, которые мы сделали в период пандемии, я бы отметил запуск абонементной программы. Нам важно было удержать нашу аудиторию, которая постоянно ходит на матчи из сезона в сезон и покупает абонементы. Мы давали им приоритетное право купить абонементы, у них были самые комфортные условия", - заключил он.

"Бесценная лига" появилась в 2016 году, она призвана оценить особый вклад болельщиков в игру. В течение сезона болельщики голосуют за лучших хоккеистов матчей, а также принимают участие в дополнительных мероприятиях. Победители получают главную награду под названием "Бесценный трофей" и возможность выйти на лед вместе с хоккеистом любимого клуба, получить призы с автографами, посмотреть матч в компании звездных игроков и хоккейных комментаторов, встретиться со спортсменами и легендарными тренерами.