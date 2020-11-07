Боксер Романов защитил глобальный пояс WBO, нокаутировав экс-чемпиона мира Ляховича

ТАСС, 7 ноября. Россиянин Евгений Романов защитил глобальный пояс чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В 10-раундовом поединке в Екатеринбурге он выиграл у бывшего чемпиона мира белоруса Сергея Ляховича техническим нокаутом во втором раунде.

Ляхович после удара по корпусу оказался на полу и не смог встать за положенные 10 секунд. Романов во второй раз защитил глобальный титул WBO, которым владеет с февраля 2019 года. В рейтинге этой организации он занимает девятое место. Всего на счету 35-летнего Романова теперь 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с июня 2016 года.

В любительском боксе Романов становился чемпионом мира и Европы среди юниоров, чемпионом России, трехкратным серебряным призером чемпионата России. На любительском ринге он побеждал нокаутом нынешнего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера.

В активе 44-летнего Ляховича 27 побед (17 нокаутом), 9 поражений. В 2006 году он завоевал титул чемпиона мира по версии WBO, победив американца Лэймона Брюстера, в следующем же поединке расстался с поясом, уступив американцу Шэннону Бриггсу. Поражение от Романова стало для белоруса шестым в последних восьми поединках.

В другом поединке россиянин Магомед Курбанов выиграл у соотечественника Дмитрия Михайленко техническим нокаутом во втором раунде. 25-летний Курбанов одержал 21-ю победу (13 нокаутом) при отсутствии поражений. Он занимает четвертое место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 72,6 кг, седьмое - WBO и 12-е - Всемирного боксерского совета (WBC).

Курбанов провел четвертый поединок после того, как из-за проблем с визой в конце июля 2019 года был отменен его поединок за титул чемпиона мира по версии WBA против француза Мишеля Соро. В мае 2017 года также не состоялся бой Курбанова против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Шейна Мосли из-за болезни американца, который потом завершил карьеру. В послужном списке 34-летнего Михайленко - 23 победы (10 нокаутом), 7 поражений.