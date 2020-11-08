Голы Мирзова и Глушакова принесли "Химкам" победу над "Рубином" в матче РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 8 ноября. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" обыграли казанский "Рубин" со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".
Голы забили Резиуан Мирзов (48-я минута) и Денис Глушаков (69), который был признан лучшим игроком матча.
Для 27-летнего Мирзова этот гол стал третьим в четырех последних матчах чемпионата. За "Химки" полузащитник выступает на правах аренды с начала октября. Права на игрока принадлежат московскому "Спартаку".
Бывший футболист сборной России и "Спартака" Глушаков впервые отличился в составе "Химок", 33-летний полузащитник присоединился к клубу на правах свободного агента в начале октября.
"Химки" занимают 14-ю строчку в таблице, набрав 12 очков, "Рубин" с 21 баллом на счету идет девятым.
В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, "Химки" сыграют 23 ноября на выезде с "Уфой", "Рубин" днем ранее примет "Ростов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|13
|9
|1
|3
|25-10
|28
|2
|Спартак
|14
|8
|4
|2
|24-15
|28
|3
|Зенит
|13
|8
|3
|2
|27-9
|27
|4
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|15-10
|23
|5
|Сочи
|14
|6
|5
|3
|22-20
|23
|6
|Ростов
|13
|7
|2
|4
|16-13
|23
|7
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|17-16
|23
|8
|Локомотив
|13
|6
|3
|4
|14-11
|21
|9
|Рубин
|14
|6
|3
|5
|21-20
|21
|10
|Краснодар
|13
|5
|3
|5
|22-15
|18
|11
|Урал
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|17-26
|13
|13
|Тамбов
|14
|3
|3
|8
|11-17
|12
|14
|Химки
|14
|3
|3
|8
|15-25
|12
|15
|Ротор
|14
|1
|4
|9
|7-23
|7
|16
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7