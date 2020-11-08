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Футбол в России

Голы Мирзова и Глушакова принесли "Химкам" победу над "Рубином" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0
Футболисты "Химок" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Футболисты "Химок"
© Александр Щербак/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 8 ноября. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" обыграли казанский "Рубин" со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".

Голы забили Резиуан Мирзов (48-я минута) и Денис Глушаков (69), который был признан лучшим игроком матча.

Для 27-летнего Мирзова этот гол стал третьим в четырех последних матчах чемпионата. За "Химки" полузащитник выступает на правах аренды с начала октября. Права на игрока принадлежат московскому "Спартаку".

Бывший футболист сборной России и "Спартака" Глушаков впервые отличился в составе "Химок", 33-летний полузащитник присоединился к клубу на правах свободного агента в начале октября. 

"Химки" занимают 14-ю строчку в таблице, набрав 12 очков, "Рубин" с 21 баллом на счету идет девятым.

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, "Химки" сыграют 23 ноября на выезде с "Уфой", "Рубин" днем ранее примет "Ростов".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА1391325-1028
2Спартак1484224-1528
3Зенит1383227-927
4Динамо1372415-1023
5Сочи1465322-2023
6Ростов1372416-1323
7Ахмат1472517-1623
8Локомотив1363414-1121
9Рубин1463521-2021
10Краснодар1353522-1518
11Урал1436511-1515
12Арсенал1434717-2613
13Тамбов1433811-1712
14Химки1433815-2512
15Ротор141497-237
16Уфа141498-277

 

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