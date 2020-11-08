Голы Мирзова и Глушакова принесли "Химкам" победу над "Рубином" в матче РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 8 ноября. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" обыграли казанский "Рубин" со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".

Голы забили Резиуан Мирзов (48-я минута) и Денис Глушаков (69), который был признан лучшим игроком матча.

Для 27-летнего Мирзова этот гол стал третьим в четырех последних матчах чемпионата. За "Химки" полузащитник выступает на правах аренды с начала октября. Права на игрока принадлежат московскому "Спартаку".

Бывший футболист сборной России и "Спартака" Глушаков впервые отличился в составе "Химок", 33-летний полузащитник присоединился к клубу на правах свободного агента в начале октября.

"Химки" занимают 14-ю строчку в таблице, набрав 12 очков, "Рубин" с 21 баллом на счету идет девятым.

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, "Химки" сыграют 23 ноября на выезде с "Уфой", "Рубин" днем ранее примет "Ростов".