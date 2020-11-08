Примож Роглич во второй раз подряд выиграл веломногодневку "Вуэльта"

ТАСС, 8 ноября. Словенский гонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma ("Джамбо-висма") стал победителем общего зачета престижной веломногодневки "Вуэльта". Соревнования завершились в воскресенье.

По итогам 18 этапов общее время словенца составило 72 часа 46 минут 12 секунд. Эквадорец Ричард Карапас из Ineos ("Инеос") отстал от победителя на 24 секунды. Третье место занял британец Хью Карти (+1.15) из EF Pro Cycling ("И-эф про сайклин").

Россиянин Александр Власов из "Астаны" завершил многодневку на 11-м месте (+9.36). Эта "Вуэльта" была для него дебютной, всего в Гранд-турах он принял участие во второй раз: на "Джиро д'Италия" этого сезона 24-летний россиянин сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем.

Роглич выиграл генеральную классификацию "Вуэльты" второй раз кряду. Чаще побеждали лишь швейцарец Тони Ромингер, испанец Альберто Контадор (по три раза) и его соотечественник Роберто Эрас (4).

"Вуэльта" прошла в 75-й раз, впервые она состоялась в 1935 году. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов - в 2007 году.