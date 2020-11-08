Футболист "Локомотива" и сборной России Смолов заменен из-за травмы в матче с "Динамо"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов из-за повреждения покинул поле в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо".

30-летний игрок получил удар в колено и был заменен на 34-й минуте, вместо него на поле вышел Франсуа Камано.

Смолов вошел в резервный список игроков сборной России на ноябрьские матчи. 12 ноября состоится товарищеская игра против команды Молдавии (начало - 20:00 мск). 15 и 18 ноября команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова на групповом этапе Лиги наций сыграет со сборными Турции и Сербии соответственно. Все матчи пройдут в гостях.

После отзыва из состава сборной в воскресенье капитана Артема Дзюбы в составе команды из нападающих остались Александр Соболев и Антон Заболотный.