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Футбол в России

Дзюба не забил пенальти в матче чемпионата России

Футболист "Зенита" не смог переиграть вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова

ТАСС, 8 ноября. Футболист "Зенита" Артем Дзюба не сумел реализовать 11-метровый удар в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Краснодара".

Пенальти был назначен в концовке первого тайма при счете 1:0 в пользу "Краснодара". Матвей Сафонов намертво зафиксировал мяч.

Ранее Дзюба лишился капитанской повязки в клубе, до этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет Дзюбу в состав на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу.

Теги
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
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