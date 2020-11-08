"Шахтер" разгромил киевское "Динамо" в матче чемпионата Украины по футболу

ТАСС, 8 ноября. Донецкий "Шахтер" в гостях обыграл со счетом 3:0 киевское "Динамо" в матче девятого тура чемпионата Украины по футболу.

Голы забили Жуниор Мораес (34-я минута), Маркос Антонио (66) и Алан Патрик (73). В компенсированное к первому тайму время был удален футболист хозяев Сергей Сидорчук.

Киевляне не могут победить "Шахтер" на протяжении восьми матчей чемпионата (шесть поражений, две ничьи). Обе команды в текущем сезоне играют в Лиге чемпионов. "Шахтер" в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы. Также оба клуба осенью пострадали от вспышек коронавируса.

Несмотря на первое поражение в чемпионате, "Динамо" сохраняет лидерство в турнирной таблице, имея после девяти туров 20 очков. "Шахтер" сократил отставание и с 19 очками идет вторым.