Площадку для чемпионата Европы по скалолазанию в Москве начнут готовить с 10 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Скалодромы для проведения чемпионата Европы по скалолазанию начнут возводить с 10 ноября во Дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России.

"С 10 ноября начнем готовить площадку, предстоит построить комплекс из скалодромов для боулдеринга, трудности, скорости. На все - пять дней. Это небольшие сроки, но все процессы, вся логистика отлажены. В марте, когда чемпионат Европы перенесли, процесс монтажа скалодромов был доведен до конца, так что опыт есть", - сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации скалолазания России .

Чемпионат Европы по скалолазанию пройдет в Москве 20-29 ноября. С 7 по 8 ноября во Дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой состоялся Гран-при "Москва" по спортивной борьбе.