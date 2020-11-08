"Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Сити" и упустил лидерство в чемпионате Англии

ТАСС, 8 ноября. "Ливерпуль" в гостях сыграл вничью с "Манчестер Сити" со счетом 1:1 в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.

У "Ливерпуля" с пенальти на 13-й минуте забил Мохаммед Салах, счет сравнял Габриэл Жезус (31). На 42-й минуте 11-метровый не сумел реализовать полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне.

"Манчестер Сити" не проигрывает дома "Ливерпулю" в матчах чемпионата с 2015 года (1:4). Тот матч был первым для "Ливерпуля" против "Манчестер Сити" под руководством Юргена Клоппа. Клуб из Манчестера тогда возглавлял чилиец Мануэль Пеллегрини. С момента прихода на пост главного тренера Хосепа Гвардиолы клуб не проигрывает мерсисайдцам дома в Английской премьер-лиге на протяжении пяти встреч.

В турнирной таблице чемпионата "Ливерпуль" по итогам тура уступил первую строчку, теперь клуб располагается на третьем месте с 17 очками. "Манчестер Сити" идет 11-м, имея в активе 12 очков.

"Ливерпуль" в следующем туре примет 21 ноября лидера таблицы "Лестер" (18 очков), "Манчестер Сити" в тот же день сыграет в гостях с "Тоттенхэмом".