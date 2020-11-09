СМИ: "Ювентус" намерен продать Криштиану Роналду летом 2021 года

ТАСС, 9 ноября. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" намерен продать португальского нападающего команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал sport.es.

Планируется, что форвард будет выставлен на трансфер летом 2021 года. Одной из причин такого решения является высокая зарплата 35-летнего португальца, которая, по данным СМИ, составляет €31 млн в год. Действующее соглашение "Ювентуса" с Роналду истекает в июне 2022 года.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. До этого он играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м - победителем Лиги наций.