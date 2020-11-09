"Химки" при пустых трибунах обыграли ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ

ТАСС, 9 ноября. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" со счетом 86:78 обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Из-за запрета на проведение спортивных мероприятий в Московской области в присутствии зрителей встреча прошла при пустых трибунах.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Химок" Грег Монро, набравший 28 очков. Он оформил дабл-дабл, в его активе также 10 подборов.

В предыдущем матче команд "Химки" одержали крупнейшую победу над армейцами в рамках Единой лиги ВТБ (96:80).

Подмосковный клуб одержал третью победу в семи встречах Единой лиги ВТБ. На счету армейцев четыре победы и два поражения.

В следующем матче Единой лиги ВТБ ЦСКА 22 ноября сыграет в гостях с пермской "Пармой". "Химки" в тот же день встретятся на выезде с казанским УНИКСом.