Чезаре Пранделли спустя 10 лет вновь возглавил футбольную "Фиорентину"

ТАСС, 9 ноября. Футбольный тренер Чезаре Пранделли, под руководством которого сборная Италии играла в финале чемпионата Европы - 2012, возглавил итальянский футбольный клуб "Фиорентина". Об этом сообщает пресс-служба команды.

На этом посту он сменил Джуеппе Якини. После семи туров команда набрала восемь очков и занимает 12-е место таблицы чемпионата Италии.

Пранделли уже тренировал "Фиорентину" с 2005 по 2010 год и стал последним специалистом, с которым команда выходила в Лигу чемпионов.

Также 63-летний специалист возглавлял итальянские "Аталанту", "Лечче", "Верону", "Венецию", "Парму", "Рому" и "Дженоа", турецкий "Галатасарай", испанскую "Валенсию" и эмиратский "Аль-Наср". Вместе с "Пармой" он стал финалистом Суперкубка Италии, а национальную команду, помимо серебряных медалей чемпионата Европы, привел к бронзовым наградам Кубка конфедераций - 2013. В 2008 году Пранделли был признан тренером года в Италии.