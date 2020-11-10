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Летние олимпийские виды спорта

Триатлонист из США стал первым человеком с синдромом Дауна, завершившим марафон Ironman

Крис Никич проплыл 3,86 км, проехал 180 км на велосипеде и пробежал 42,195 км за 16 часов 46 минут и 9 секунд

ТАСС, 10 ноября. Американец Крис Никич попал в книгу рекордов Гиннесса, став первым человеком с синдромом Дауна, который завершил марафон Ironman. Об этом сообщает пресс-служба марафона.

21-летний Никич проплыл 3,86 км, проехал 180 км на велосипеде и пробежал полный марафон (42,195 км) за 16 часов 46 минут и 9 секунд.

"Цель поставлена и достигнута, пора ставить новую, большую цель на следующий год. Какой бы она ни была, стратегия останется той же - становиться на 1% лучше каждый день. Да, я работал каждый день, но мне помогали ангелы", - написал Никич в Instagram.

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