Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга готова организовать прощание с Москвиным

Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин скончался на 92-м году жизни после тяжелой болезни. Как сообщила ТАСС его супруга - известный российский тренер Тамара Москвина, в связи с определенными обстоятельствами церемония прощания пройти не может. Сама Москвина в настоящее время находится в Казани, где проходит четвертый этап Кубка России, во вторник на турнире стартуют ее молодые ученики чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, также выступят ее подопечные Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В среду Москвина уедет в Санкт-Петербург.

"Если Тамара Николаевна захочет, мы организуем церемонию прощания, как положено, - сообщил Чопозов. - Игорь Борисович был величайшим человеком, легендой СССР и России. Это был редкий человек, поэтому мы хотели бы все-таки провести церемонию прощания, чтобы проводить его в последний путь".

Чопозов отметил силу и выдержку Москвиной, которая остается в строю, продолжая работать и готовить своих учеников: "Тамара Николаевна - невероятный человек, прекрасная жена, которая всегда любила, оберегала своего супруга. Но в такой тяжелый момент, да еще и в период пандемии она остается в строю, со своими спортсменами, которых ведет к пьедесталу - я таких людей только в старых советских фильмах про героев СССР видел, таких мало осталось. Я не знаю, каких сил ей это стоит, но хочу сказать: Тамара Николаевна, мы рядом, вы подаете нам пример силы и мужества".

Москвин начал тренерскую работу сразу после окончания спортивной карьеры. Он выступал в паре с Майей Беленькой и трижды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1954). Москвин тренировал таких спортсменов, как Игорь Бобрин (чемпион Европы), Людмила Белоусова и Олег Протопопов (двукратные олимпийские чемпионы в парном катании), Тамара Москвина и Алексей Мишин (призеры чемпионатов мира и Европы в парном катании, а ныне - известные тренеры), Марина Ельцова и Андрей Бушков (чемпионы мира в парном катании), Лариса Селезнева и Олег Макаров (бронзовые призеры Олимпийских игр).