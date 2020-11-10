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КХЛ

Матчи столичных клубов КХЛ продолжат проходить при заполняемости арен до 50% до 13 ноября

После этого клубы будут согласовывать квоту с департаментом спорта, согласно указу мэра Москвы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве продолжат проводиться при заполняемости до 50% от общей вместимости арен до 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

После 13 ноября процент допустимого количества зрителей на аренах будет согласовываться с Департаментом спорта Москвы и Роспотребнадзором.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательном согласовании с Департаментом спорта Москвы количества зрителей на массовых физкультурных и спортивных мероприятиях. Действие указа продлится до 15 января.

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